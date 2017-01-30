Коннор Макдэвид: "На Матче звезд НХЛ все были слишком хороши"

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид после Матча звезд НХЛ-2017 заявил. Что рад принять участие в звездном уик-энде. Он добавил, что старался продемонстрировать максимальную самоотдачу.

– Для меня этот уик-энд стал уникальной возможностью встретить в одном месте столько выдающихся хоккейных личностей, – приводит официальный сайт НХЛ слова Макдэвида. – Не могу выбрать кого-то одного, они все слишком хороши. Мы не договаривались перед финалом вдруг начать играть жестко и на полную выкладку. Это все произошло по умолчанию, потому что мы все хотели выиграть эту встречу. Болельщики в Лос-Анджелесе были великолепны, я получил уникальный опыт.