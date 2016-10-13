Коннор Макдэвид: "Мэттьюс? Я в дебютном матче в НХЛ четыре раза всего коснулся шайбы"

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид выразил свое удивление дебютом 19-летнего форварда "Торонто" Остона Мэттьюса, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Оттавой" (4:5) забросил четыре шайбы. Сам Макдэвид свой первый матч в лиге провел почти ровно год назад.

– Думаю, я в своей дебютной игре в НХЛ всего раза четыре шайбы коснулся, – цитирует TSN Макдэвида, который стал в прошлом сезоне одним из лучших новичков лиги. – Так что наши дебюты получили немного разными. Очевидно, он показал что-то невероятное. Не знаю, что это было. Но казалось, что он взорвется.