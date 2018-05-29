Коннор Макдэвид: "Кто выиграет Кубок Стэнли? Мне все равно"

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, который во время отпуска в Париже посетил Roland Garros, рассказал в интервью Tennis Channel, что ему безразлично, кто выиграет плей-офф НХЛ. Финальная серия между "Вашингтоном" и "Вегасом" стартовала в ночь на вторник по московскому времени. В первом матче "Голден Найтс" одержали победу со счетом 6:4.

– Кто завоюет Кубок Стэнли?

– Мне все равно.

– Против кого вы лучше играли в этом сезоне?

– На самом деле, против "Вегаса". Мы одержали над ними две победы в трех матчах. А "Кэпс" против нас выглядели здорово.