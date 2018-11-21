Коннор Макдэвид: "Конечно, расстроен, что Маклеллана уволили"

Форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид прокомментировал перемены в тренерском штабе команды. На посту главного тренера Тодда Маклеллана сменил Кен Хичкок.
- Конечно, расстроен, - цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ. - Тодд нравился всем, но команда играла слабо, такой результат никого не устраивает. Перемены были необходимы. Сложно сказать, что именно нам нужно. Мы все виноваты. Нельзя винить Тодда. Игроки в ответе за это. Но так устроен наш бизнес. Нам надо проснуться.
"Эдмонтон" проиграл шесть матчей из последних семи и занимает 12-е место в Западной конференции.
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https://www.nhl.com/ru/news/oilers-hope-to-respond-to-hitchcock/c-302144496
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