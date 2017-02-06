Коннор Макдэвид: "Емелин - один из лучших силовых защитников в мире"

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Монреалем" (1:0 Б) отметил напряженный характер встречи. Он высоко оценил класс соперника.

– Считаю, что игра в самом деле была хороша, – приводит официальный сайт НХЛ слова Макдэвида. – Темп был высок, играли быстро, было много моментов с обеих сторон. Здорово играли вратари, где-то сохранить счет 0:0 помогла удача. Я очень рад, что в итоге мы сумели победить.

Играть против Уэбера или Емелина – серьезный вызов. Емелин – один из лучших силовых защитников в мире, с ним нужно всегда быть начеку. Уэбер – это очень мощный игрок, которому всегда сложно противостоять. Так что, приятного тут мало.