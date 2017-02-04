Коннор Макдэвид: "Эдмонтону" необходимо побеждать"

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Каролины" (1:2) выразил надежду, что его команда сможет выйти в плей-офф НХЛ.

– Очевидно, что сейчас крайне необходимо побеждать, – приводит официальный сайт НХЛ слова Макдэвида. – Мы понимаем, что в гонке за плей-офф все очень быстро меняется. Сегодня у нас многое неплохо получалось. Немного не повезло, в концовке была пара штанг. Не думаю, что в команде кто-то запаниковал, но сейчас нам нужно что-то сделать, чтобы выиграть следующий матч.