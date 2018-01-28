Коннор Макдэвид: "Думал, что Кучеров собирается бросить мне вызов"

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, во второй раз подряд одержавший победу в конкурсе забегов на скорость перед Матчем звезд НХЛ, отметил, что по реакции зрителей узнал результат. По словам канадца, он думал, что россиянин Никита Кучеров бросит ему вызов. Форвард "Тампы" в прошлом году стал вторым.

– Было весело. Ждал с нетерпением конкурса. Я это люблю. Два дня я ничего не делал, поэтому просто хотел выйти, ничего не потянуть и показать хороший результат. На старте я немного замешкался. Чувствовал себя не так хорошо, не был уверен, что выиграю. Лед еще был немного мягким, но это понятно, в Тампе довольно влажно.

Я думал так, что когда финиширую, будет или шквал эмоций от болельщиков, это бы означало, что выиграл Пойнт. Если бы они промолчали, то победа за мной. По их реакции я понял, что все сложилось хорошо.

Думал, что Кучеров собирается бросить мне вызов. Однако по той или иной причине он этого не сделал. В целом я могу это понять. Многие ребята последние пару дней ничего не делали и просто не хотели получить травму.