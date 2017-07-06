Коннор Макдэвид: "100 миллионов - большие деньги, но у "Эдмонтона" должны остаться ресурсы и на других игроков"

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид был удивлен подписанию восьмилетнего контракта с клубом на 100 миллионов долларов. При этом форвард отметил, что не думал о возможности получать большую заработную плату.

- Безусловно, 100 миллионов - большие деньги. Я был немного шокирован, - приводит Sportsnet слова Макдэвида. - Во время переговоров я постоянно находился на связи с агентом.

Сложно сказать, можно ли было заработать больше. Но "Эдмонтон" должен оставаться конкурентоспособным. У клуба должно было остаться больше места платежке для других хоккеистов.

За "Ойлерз" Макдэвид набрал 148 (46+102) очков в 127 встречах. Напомним, что канадец – первый номер драфта 2015 года.

Макдэвид подписал контракт с "Эдмонтоном" на 8 лет и 100 миллионов долларов //

Макдэвид - пятый игрок в истории НХЛ с контрактом на 100 миллионов долларов