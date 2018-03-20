Конкурент Овечкина в гонке снайперов совсем не употребляет алкоголь

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне, который ведет борьбу с россиянином Александром Овечкиным за первую строчку в списке снайперов НХЛ (у обоих по 43 гола), совсем не употребляет алкоголь. 19-летнее воздержание является личным выбором хоккеиста.

- Что будет, если мы выиграем и у меня в руках окажется кубок с шампанским? Я, наверное, все же выпью что-нибудь другое. Посмотрим, - цитирует Sportsnet Лайне. - Я не думаю, что алкоголь поможет мне стать лучшим игроком. Хочу сделать все, что в моих силах, чтобы стать лучшим. Алкоголь не поможет мне, поэтому я не чувствую, что должен его употреблять.