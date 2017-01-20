Кондон, Таварес и Нидеррайтер - три звезды дня

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой стал голкипер "Оттавы" Майк Кондон, отразивший в матче с "Коламбусом" (2:0) все 42 броска по своим воротам.

Второй звездой признан форвард "Айлендерс" Джон Таварес, забросивший две шайбы в ворота "Далласа" (2:0), одна из которых с передачи россиянина Николая Кулемина, а замкнул тройку нападающий "Миннесоты" Нино Нидеррайтер, оформивший дубль и сделавший одну голевую передачу в поединке с "Аризоной" (4:3).