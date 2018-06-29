Комаров может стать одноклубником Бучневича и Наместникова

Нападающий "Торонто" Лео Комаров близок к заключению контракт с "Рейнджерс", сообщает в своем Твиттере инсайдер Fourth Period Дэвид Паньотт. Ожидается, что клуб из Нью-Йорка объявит о сделке уже 1 июля, в день открытия рынка свободных агентов.

Напомним, что в воскресенье истекает контракт 31-летнего финна, по которому он зарабатывал 2,950 миллиона долларов за сезон. В прошлом сезоне он набрал всего 19 (7+12) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге на его счету 327 игр и 122 (52+70) очка.