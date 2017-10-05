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02:35 | Хоккей — НХЛ

Комаров был удален за неправильное ношение визора по новым правилам НХЛ


Нападающий "Торонто" Лео Комаров был удален в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега". Финского хоккеиста отправили на две минуты за нарушение ношения визора.

По новым правилам, визоры должны быть правильно закреплены на шлеме - они должны надежно защищать глаза. Если арбитр посчитает, что визор не обеспечивает такую защиту (слишком высоко поднят вверх), он имеет право запретить этому игроку выходить на лед до тех пор, пока полумаска не будет установлена надлежащим способом.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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