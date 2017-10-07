Команды НХЛ поддержали Лас-Вегас

Представители 30 клубов НХЛ записали специальное видеообращение в знак поддержки города Лас-Вегас и клуба "Голден Найтс"​. 58 человек были убиты и около 500 получили ранения, когда в ночь на 2 октября преступник открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки.

Хоккеисты в 43-секундном ролике сказали короткие фразы поддержки, такие как: "Мы с тобой, Вегас", "Вегас вместе", "Мы все в твоей команде", "Твоя команда – наша команда" и "Вегас будь сильным".

"Чикаго" хорошо и без Панарина. А Панарину – без "Чикаго" //

​Нашли "крайнего". Почему Шипачев до сих пор в АХЛ?