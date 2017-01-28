Команда ветеранов "Филадельфии" проведет матчи в Москве, Санкт-Петербурге и Казани

Команда ветеранов "Филадельфии" проведет три игры в России в следующем месяце. Матчи состоятся в Казани (16 февраля), Санкт-Петербурге (18 февраля) и Москве (20 февраля). Это тур помог организовать бывший игрок "Флайерз" Джо Уотсон.

- Я приезжал в Санкт-Петербург, но никогда не был в Москве, - приводит пресс-служба НХЛ слова Уотсона. - Будет волнительно сыграть на Красной площади. Такая возможность предоставляется раз в жизни. Я знаю, что "Филадельфия" популярна в России из-за своей истории. Я не знаю, с кем именно мы будем играть. Там есть бывшие игроки из НХЛ. Думаю, они выйдут на эти матчи. Мы хорошо проведем время.

Владимир Путин узнал, что мы приедем. Мне сказали, что он хочет сыграть, если у него будет время. Посмотрим. Надеюсь, он сможет принять участие. В Казани на матч хочет выйти Рустам Миннинханов. Он большой поклонник "Флайерз".