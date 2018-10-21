Команда Ковальчука провела закрытое собрание после четырех поражений подряд

Защитник "Лос-Анджелеса" Джейк Маззин отметил, что после матча с "Баффало" (1:4) команда провела закрытое собрание. Это поражение стало для "Кингз" четвертым подряд, команда занимает предпоследнее место в Западной конференции.

– Мы кое-что обсудили, поговорили о том, что нам надо сделать, чтобы исправить ситуацию. Это все, что я могу сообщить, – цитирует официальный сайт НХЛ Маззина.

Напомним, что 35-летний Илья Ковальчук проводит первый после возвращения сезон в НХЛ и набрал 5 (2+3) очков в 8 играх чемпионата.

Команда Ковальчука чудовищна. Тренер "Лос-Анджелеса" - один из худших в НХЛ