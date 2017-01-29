Команда Атлантического дивизиона одержала победу по итогам конкурсов Матча звезд НХЛ

В НХЛ состоялись конкурсы "суперскиллз" в рамках звездного уик-энда. По итогам состязаний общую победу одержала команда Атлантического дивизиона. Соревнования состояло из "эстафеты хоккейных навыков", "испытания четырьмя линиями", конкурсов на точность бросков, самое быстрое катание и самый сильный бросок, а также серии буллитов.

Из россиян в мастер-шоу приняли участие форвард "Вашингтона" Александр Овечкин и голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский (Столичный дивизион), форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко (Центральный дивизион), а также Никита Кучеров (Тихоокеанский дивизион.