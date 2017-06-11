Колтон Сиссонс: "Забивать голы и работать на команду должны все линии"

Нападающий "Нэшвилла" Колтон Сиссонс подчеркнул, что все звенья должны вносить вклад в общий успех. По словам форварда, только так команда сможет победить. В воскресенье "Предаторз" проведет шестой матч финальной серии плей-офф НХЛ с "Питтсбургом" (счет в серии – 2-3).

– Для игроков "Нэшвилла" это хороший вызов, – приводит NHL.com/ru слова Сиссонса. – И не стоит ждать результативности только от одного нашего звена. Забивать голы и работать на команду должны все линии. Мы – единый коллектив, и только так сможем победить.