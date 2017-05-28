Колтон Сиссонс: "Победа в Западной конференции и финал с "Питтбургом" – что-то нереальное для "Нэшвилла"

Нападающий "Нэшвилла" Колтон Сиссонс отметил, что победа в Западной конференции и выход в финал Кубка Стэнли – что-то нереальное для его команды. Он также подчеркнул, что сейчас им интересуются намного больше, чем раньше.

– Сейчас я переживаю совершенно новые чувства и эмоции, – цитирует официальный сайт НХЛ Сиссонса. – В понедельник мы выиграли Западную конференцию, а теперь готовимся к матчам с "Питтсбургом", действующим победителем Кубка Стэнли. Это что-то нереальное.

После выхода в финал я был востребован больше, чем я к тому привык. Но я очень ценю все поздравления, которые получил.

Напомним, что в финале "Предаторз" встретятся с "Питтсбургом". Первая игра серии до четырех побед пройдет 30 мая. "Пингвинз" являются действующим обладателем Кубка Стэнли.