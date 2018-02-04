"Колораду" уступил "Виннипегу", Варламов отразил 29 бросков

"Виннипег" обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:0. Защитник "Джетс" Дмитрий Куликов провел на площадке 15 минут 18 секунд и завершил встречу с показателем "+2". Голкипер "Эвеланш" Семен Варламов отразил 29 бросков из 31, защитник Никита Задоров провел на льду 15 минут 56 секунд, форвард Наиль Якупов отыграл 9 минут 21 секунду.

В еще одной игре "Бостон" обыграл "Торонто" - 4:1. Защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев отыграл 18 минут 26 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Колорадо" - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Лайне - 24 (бол., Уилер, Бафлин), 2:27 - 1:0. Рословик - 2 (Уилер, Чиаро), 45:17 - 2:0. Элерс - 20 (п.в., Перро), 59:42 - 3:0.

Вратари: Хеллебайк - ВАРЛАМОВ (58:16 - 59:42).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 32 (6+13+13) - 25 (10+4+11).

Наши: Куликов (15:18/1/2) - Задоров (15:56/0/0), Якупов (9:21/3/-1).

4 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.

"Бостон" - "Торонто" - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Бержерон - 22 (Хейнен), 4:29 - 1:0. Марнер - 9 (бол., Райлли, Кадри), 8:03 - 1:1. Пастрняк - 21 (бол., Краг, Хейнен), 29:22 - 2:1. Краг - 8 (бол., Чарник, Крейчи), 36:47 - 3:1. Шаллер - 7 (п.в., Раск, Хара), 58:21 - 4:1.

Вратари: Раск - Андерсен (56:57 - 58:21).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 30 (13+11+6) - 24 (7+7+10).

Наши: - - Зайцев (18:26/2/-1).

4 февраля. Бостон. TD Garden.