"Колорадо" вывел из обращения игровой номер Гейдука

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между "Колорадо" и "Миннесотой" под своды арены "Эвеланш" был поднят свитер бывшего капитана команды Милана Гейдука. Как сообщает пресс-служба клуба, также 23-й номер, под которым играл чех, был выведен из обращения. Он стал шестым хоккеистом в истории клуба, удостоенным этой чести.
Гейдук выступал за "Колорадо" с 1998 по 2003 год - 805 (375+430) очков в 1020 матчах "регулярки" и 76 (34+42) очков в 112 играх плей-офф.
A legend immortalized. #HeresToHejduk #GoAvsGo pic.twitter.com/9pTfyz6RSR– Colorado Avalanche (@Avalanche) 7 января 2018 г.
Материалы других СМИ
Xenosag
Как по мне, то слишком много чести. А где Сакик, что-то я его под сводами не вижу, но даже Форсберг более достойный быть увековеченным
12:43
adamoates
Гейдук выступал за "Колорадо" с 1998 по 2013 годы.
10:46