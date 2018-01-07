"Колорадо" вывел из обращения игровой номер Гейдука

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между "Колорадо" и "Миннесотой"​ под своды арены "Эвеланш" был поднят свитер бывшего капитана команды Милана Гейдука. Как сообщает пресс-служба клуба, также 23-й номер, под которым играл чех, был выведен из обращения. Он стал шестым хоккеистом в истории клуба, удостоенным этой чести.

Гейдук выступал за "Колорадо" с 1998 по 2003 год - 805 (375+430) очков в 1020 матчах "регулярки" и 76 (34+42) очков в 112 играх плей-офф.