"Колорадо" выкупил контракт Франсуа Бошемена

"Колорадо" на своем официальном сайте объявил о выкупе контракта защитника Франсуа Бошемена. Соглашение 37-летнего канадца с "Эвеланш" было рассчитано еще на один сезон. Он выступал за команду из Денвера с 2015 года. В минувшем сезоне он принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, набрав 18 (5+13) очков. Всего в составе "Колорадо" он провел 163 игры (52 очка, 13+39).

Ранее Бошемен выступал за "Монреаль", "Коламбус", "Анахайм" и "Торонто". В составе "Дакс" в 2007 году он стал обладателем Кубка Стэнли.