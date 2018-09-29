"Колорадо" выиграл у "Миннесоты", Задоров сделал голевую передачу

"Колорадо" одержал победу над "Миннесотой" в контрольном матче (4:3 ОТ). В составе "Эвеланш" голевой передачей отметился российский защитник Никита Задоров.

Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Контрольный матч

"Колорадо" - "Миннесота" - 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы: Керфут - 1 (Бэрри, Задоров), 13:34 - 1:0. Гранлунд - 1 (Зукер), 20:14 - 1:1. Жост - 1 (Керфут, Уилсон), 21:33 - 2:1. Колверт - 1 (бол., Керфут, Жирар), 46:16 - 3:1. Нидеррайтер - 1 (Мерфи, Зукер), 48:12 - 3:2. Зукер - 3 (мен., Фер, Патерин), 58:58 - 3:3. Рантанен - 1 (бол., Маккиннон, Бэрри), 61:29 - 4:3.

Нереализованный буллит: Керфут (Колорадо Эвеланш), 39:25 (Вратарь).

Вратари: Грубауэр - Стэлок (Хэммонд, 30:24).

Броски: 41 (18+12+10+1) - 24 (5+11+8+0).

Наши: Задоров (15:18/3/-2) - -.

29 сентября. Денвер. Pepsi Center.