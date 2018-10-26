"Колорадо" вернул в состав Каменева

Нападающий "Колорадо" Владислав Каменев вернулся в состав команды на матч регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы". Форвард пропустил два предыдущих матча с "Филадельфии" (4:1) и "Тампа-Бэй" (0:1). С "Сенаторз" не сыграет Габриэль Бурк.

Каменев в текущем сезоне провел пять матчей в октябре и пока не набрал ни одного очка. Больше девяти минут на льду он отыграл только в одной встрече.