"Колорадо" в овертайме проиграл "Лос-Анджелесу", несмотря на 25 сейвов Варламова

"Колорадо" на выезде проиграл "Лос-Анджелесу" (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу "Кингз" принес точный бросок Дастина Брауна. Российский голкипер "Эвеланш" Семен Варламов провел на льду весь матч, отразив 25 из 27 бросоков по своим воротам.
"Колорадо" потерпел третье поражение в пяти последних матчах. Для "Лос-Анджелеса" эта победа стала второй кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Лос-Анджелес" - "Колорадо" - 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Ландескуг - 14 (Маккиннон, Рантанен), 31:14 - 0:1. Мартинес - 4 (Митчелл, Эндреофф), 50:36 - 1:1. Браун - 13 (Даути, Копитар), 60:44 - 2:1.
Вратари: Куик - ВАРЛАМОВ.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 27 (5+9+11+2) - 32 (11+10+11+0).
Наши: - - Задоров (22:01/2/0), Якупов (8:24/3/0).
22 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.
bezik
adamantane', иногда 25 круче 50.
18:01 22 декабря
adamantane'
Ну, 25 сэйвов - далеко не гроссмейстерский показатель. "Новость", как обычно, притянута за уши.
17:58 22 декабря
Vasek
bezik, мышелов Бернье? Спасибо))) Лейтон для подстраховки молодых взяли. Хватит пока. Вообще Пенс уже обоих киперов из финала КС-2010 подписал нынче. Сначала Ниеми, теперь Лейтон =)) Коула раньше дедлайна двинут. Олексяка для того и взяли. Сегодня Коул опять в ложу прессы отправился вместо игры. Поговаривают у него конфликт с Салли. И ещё недовольны, что Коул часто хватает удаления.
11:35 22 декабря
bezik
Vasek, ну это наверняка заранее обговаривается с агентом, вряд ли Турриса выменивали, не договорившись заранее о продлении. Да и немного переплатить Эвс могут себе позволить. Есть еще Бернье, за которого можно что-нибудь выручить. Бернье на Коула + пик 4го раунда вполне взаимовыгодно? понятно, что не сейчас. а в дедлайн
11:19 22 декабря
Vasek
bezik, но что мешает взять Коула и продлить его сразу года на 4, как Предс сделали с Туррисом. ------------------ Тока такая ситуация редкость, обычно игроки, обмененные перед дедлайном, предпочитают выйти на рынок UFA, где балом правит не экономия, а безумие. Коул на таком аукционе может сорвать джекпот, как Алзнер, а Тёррис примерно столько бы получил в любом клубе лиги, ну может чуть больше (на 0,5-0,75). Красная цена Коулу 2,5-3 млн., на открытом рынке легко получит от 4-х.
11:14 22 декабря
bezik
Марио66, ага, я даже в Вики про него пару слов в честь юбилея черканул. гол в ОТ неплохо для 1000 матча
11:05 22 декабря
bezik
Vasek, в этом не будут только из-за дивизиона, уж слишком тяжело потеснить, но что мешает взять Коула и продлить его сразу года на 4, как Предс сделали с Туррисом. Летом на СА Денвер не самый привлекательный вариант, думаю. Барберио вполне не плох, могут и продлить, все-таки Жирар, Линдхольм и Миронов в защите как-то совсем уныло. Не понимаю, зачем они Уилсона у Нэшвилла брали, может как часто пишут Future Consideration, что и помогло в тройном обмене.
11:04 22 декабря
Vasek
Марио66, а чествовали Габорика!))
11:02 22 декабря
Vasek
bezik, думаешь, Жуки будут в гонке за ПО? Мне кацца, в этом сезоне рановато им. Не будут покупателями перед дедлайном. Очень уж дивизион сильный. Уже -11 очков от посева, -4 от зоны WC и за последний месяц 6-7-2 (25-е место в НХЛ). Думаю, Жуки сами распродадут, что смогут (Комо, Барберио, полезного в ПО Ньето, может Яка, хотя вряд ли он кому понадобится). Ещё про Бэрри давно слухи ходят.
10:59 22 декабря
Марио66
Для Дастина это была 1000 игра, к слову.
10:52 22 декабря
bezik
Vasek, я и не говорю про топовых, но есть приличные дефы с истекающими контрактами: Джек Джонсон, тот же Коул. Есть еще Дамба у Соты.
10:46 22 декабря
Vasek
bezik, Жуки могут начинать усиливаться не только на драфте, с высоким посевом за 1 раунд можно получить приличного заща. ---------------- вряд ли. Топ-дефов не меняют, а Сибрук, Бау или Фанюф уже давно не топы. Лучше чем вкладываться в сомнительные сделки Жукам стоит развивать Жирара, Задорова пока он ещё не пропил все полимеры и Макара задрафтованного ими (будет на МЧМе). Обмен больший риск, второй раз, как с Дюшеном, не повезет =))
10:39 22 декабря
bezik
Vasek, там есть еще очень вялый Содерберг, которого можно выкупать нафиг. А по Ланде, думаю, вопрос обмена отпал. Жуки могут начинать усиливаться не только на драфте, с высоким посевом за 1 раунд можно получить приличного заща.
10:11 22 декабря
Vasek
а "вялый швед" Ског становится топом )) Всю зону ЛАКа спокойно объехал и положил классную шайбу. Наряду с Фоппой-младшим и Хорни лучший шведский вингер в НХЛ прямо сейчас. Вообще забавно, что из Швеции при огромном кол-ве топ-дефов и хорошем подборе центров, практически нет топовых вингеров. Тренд на "централизацию" хоккея первыми прочувствовали )) Собссно из-за этого уже сейчас почти никто не сомневается, что на драфте шведский деф Даллин уйдёт под первым номером, выше русского-вингера Свечникова.
09:53 22 декабря
bezik
Правильнее было бы написать, что Колорадо проиграл ЛАК только в овертайме благодаря Варламову.
09:21 22 декабря