"Колорадо" в овертайме проиграл "Лос-Анджелесу", несмотря на 25 сейвов Варламова

"Колорадо" на выезде проиграл "Лос-Анджелесу" (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу "Кингз" принес точный бросок Дастина Брауна. Российский голкипер "Эвеланш" Семен Варламов провел на льду весь матч, отразив 25 из 27 бросоков по своим воротам.

"Колорадо" потерпел третье поражение в пяти последних матчах. Для "Лос-Анджелеса" эта победа стала второй кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Колорадо" - 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Ландескуг - 14 (Маккиннон, Рантанен), 31:14 - 0:1. Мартинес - 4 (Митчелл, Эндреофф), 50:36 - 1:1. Браун - 13 (Даути, Копитар), 60:44 - 2:1.

Вратари: Куик - ВАРЛАМОВ.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 27 (5+9+11+2) - 32 (11+10+11+0).

Наши: - - Задоров (22:01/2/0), Якупов (8:24/3/0).

22 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.