"Колорадо" в овертайме обыграл "Питтсбург", Григоренко и Тютин отметились передачами

"Колорадо" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил "Питтсбург" – 4:3. Решающую шайбу забросил Габриэль Ландеског, оформивший дубль.

Российский форвард "Эвеланш" Михаил Григоренко, а также российский защитник Федор Тютин сделали по одной результативной передаче.

Отметим, что действующий обладатель Кубка Стэнли потерпел первое поражение в сезоне.

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Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Колорадо" – 3:4 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Кессел - 2 (бол., Летанг, Бонино), 8:57 - 1:0. Каллен - 1 (Кунитц, Шири), 9:33 - 2:0. Игинла - 1 (бол., Маккиннон, Барри), 16:27 - 2:1. Вьеркиок - 1 (Р. Бурк, ТЮТИН), 17:50 - 2:2. Дэйли - 1 (бол., Каллен, Шульц), 49:12 - 3:2. Ландеског - 1 (бол., ГРИГОРЕНКО, Джонсон), 53:28 - 3:3. Ландеског - 2 (Маккиннон, Джонсон), 60:22 - 3:4.

Вратари: Флери - Пикар.

Штраф: 14 - 12.

Броски: 31 (12+13+6+0) - 31 (10+7+13+1).

Наши: Малкин (20:12/2/-1) – Григоренко (11:14/0/+1), Задоров (16:39/1/0), Тютин (17:22/0/1)

18 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.