"Колорадо" уступил "Оттаве", несмотря на гол Задорова и 26 сэйвов Варламова

"Оттава" на своем льду обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Это четвертое поражение "Эвеланш" в последних пяти встречах.

В составе проигравшей команды голом отметился российский защитник Никита Задоров, а его одноклубник и соотечественник Семен Варламов отразил 26 из 30 бросков по своим воротам.

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Регулярный чемпионат



"Оттава" - "Колорадо" - 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Голы: Ткачак - 11 (Тирни, Дзингел), 22:06 - 1:0. Стоун - 21 (Сиси), 23:13 - 2:0. Дзингел - 19 (Шабо, Дюшен), 29:01 - 3:0. Задоров - 4 (Маккиннон, Рантанен), 38:53 - 3:1. Дюшен - 19 (Смит), 47:49 - 4:1. Маккиннон - 27 (бол., Бэрри, Рантанен), 56:01 - 4:2. Дюшен - 20 (п.в.), 58:58 - 5:2.

Вратари: Нильссон - Варламов (55:11 - 56:01, 56:09 - 58:58).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 31 (13+8+10) - 32 (8+12+12).

Наши: - - Задоров (19.59/1/+1).

17 января. Оттава. Canadian Tire Centre.