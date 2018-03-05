01:47 | Хоккей — НХЛ

"Колорадо" уступил "Нэшвиллу", несмотря на гол Задорова и 27 сэйвов Варламова

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"Колорадо" на своем льду проиграл "Нэшвиллу" в матче регулярном матче НХЛ (3:4 ОТ). "Предаторз" прервал трехматчевую победную серию "Эвеланш".

Заброшенной шайбой в составе хозяев отметился российский защитник Никита Задоров, а нападающий Семен Варламов сделал 27 сэйвов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Нэшвилл" – 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Уотсон – 10 (Сиссонс, Экхольм), 3:09 – 0:1. ЗАДОРОВ – 6 (Седерберг, Линдхольм), 12:57 – 1:1. Террис – 12 (бол., Эллис, Фиала), 28:08 – 1:2. Нието – 13, 44:38 – 2:2. Рантанен – 22 (бол., Маккиннон, Бэрри), 54:22 – 3:2. Эллис – 6 (Суббан, Джохансен), 58:54 – 3:3. Форсберг – 18 (Эллис, Арвидссон), 61:07 – 3:4.

Вратари: ВАРЛАМОВ – Ринне (57:57 – 58:54).

Штраф: 8 – 10.

Броски: 25 (11+7+6+1) – 31 (8+7+14+2).

Наши: Задоров (25:02/2/2), Якупов (8:01/2/0) – Емелин (20:51/1/-1).

4 марта. Денвер. Pepsi Center.

Выбежал из штрафного бокса и забил. Шестой гол Задорова в сезоне

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Vasek

если Пеги не справятся, ЛАК уничтожит Предс. Еще бы Соту не сбрасывал со счетов, Ирик объяснил там всем кто есть топ!

08:08

ростовский свин

gibson..я тоже считаю что пег пройдет предс

06:34

gibson

Нэшвил 8-й раз спасается сняв вратаря. Экскременты едят?:-) Но тут вопрос другой, если они такие крутые, почему так часто им приходится снимать вратаря в концовке даже против не самых сильных команд? Считаю, что не хватает им нападения. Форсберг, Арвидссон хороши, но это не звезды первой величины при всем к ним уважении. Что-то я не верю в Нэшвилл в плей-офф. Прошлый год был их потолком. Закопает их Виннипег.

02:55

maks55555

Колорадо сыграл очень неплохо, но с Нэшвиллом им тяжело соревноваться. Варламов, в овертайме получил гол между щитков, не среагировав на бросок.

01:57

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