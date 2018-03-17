"Колорадо" уступил "Нэшвиллу", несмотря на 24 сэйва Варламова

"Колорадо" на своем льду проиграл "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). Это третья подряд победа "Предаторз".

Ворота хозяев защищал россиянин Семен Варламов, отразивший 24 из 27 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Нэшвилл" - 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Сиссонс - 8 (Суббан, Смит), 17:26 - 0:1. Маккиннон - 36 (Бэрри, Рантанен), 19:01 - 1:1. Ландескуг - 23 (Бурк, Варсофски), 23:28 - 2:1. Форсберг - 19 (Смит, Йоси), 26:28 - 2:2. Сиссонс - 9 (Хартман, Бонино), 33:39 - 2:3. Форсберг - 20 (п.в., Арвидссон), 58:51 - 2:4.

Вратари: ВАРЛАМОВ (57:52 - 58:51, 58:57 - 59:17) - Сарос.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 35 (12+15+8) - 28 (10+12+6).

Наши: Задоров (24:01/2/1) - -.

17 марта. Денвер. Pepsi Center.