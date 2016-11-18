"Колорадо" уступил "Далласу", несмотря на гол Григоренко и сэйвы Варламова

"Колорадо" уступил в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ "Далласу" со счетом 2:3. В составе гостей голом отметился российский форвард Михаил Григоренко, для которого эта шайба стала первой в сезоне. Ворота "Эвеланш" защищал Семен Варламов, отразивший 19 бросков из 22-х. Первой звездой поединка признан голкипер "Старз" Кари Лехтонен, в активе которого 34 сэйва.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Колорадо" – 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

Голы: Одуйя – 1 (Корпикоски), 8:15 – 1:0. Ритчи – 4 (бол., Шор, Джор. Бенн), 10:19 – 2:0. Ивз – 8 (бол., Сегин, Спецца), 19:39 – 3:0. Маккиннон – 3 (мен., Мартинсен), 32:06 – 3:1. ГРИГОРЕНКО – 1 (Маккиннон, Грир), 41:51 – 3:2.

Вратари: Лехтонен – ВАРЛАМОВ (59:03).

Штраф: 4 – 14.

Броски: 22 (6+10+6) – 36 (6+16+14).

Наши: – – Григоренко (8:16/2/+1), Задоров (10:10/1/0), Тютин (21:17/1/+1).

Даллас. American Airlines Center.