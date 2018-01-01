"Колорадо" разгромил "Сан-Хосе" в первом матче после возвращения Миронова

"Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Айлендерс" - 6:1. На счету форварда Габриэля Ландескуга 3 (2+1) очка, Натан Маккиннон сделал 3 результативные передачи.

Первый матч после травмы провел защитник "Эвеланш" Андрей Миронов. В последний раз он выходил на лед 26 ноября прошлого года. Россиянин отыграл 12 минут 22 секунды. Никита Задоров провел на площадке 19 минут 28 секунд, нападающий Наиль Якупов - 13 минут 14 секунд. Голкипер Семен Варламов не принимал участия в этой игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Айлендерс" - 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

Голы: Немет - 2 (Керфут, Андригетто), 9:31 - 1:0. Нието - 6 (Седерберг, Комо), 25:25 - 2:0. Седерберг - 7 (Уилсон, Джонсон), 32:30 - 3:0. Ландескуг - 15 (бол., Маккиннон, Жирар), 36:35 - 4:0. Ландескуг - 16 (бол., Маккиннон, Жирар), 38:24 - 5:0. Дж. Бэйли - 12 (Нельсон, Мэйфилд), 52:24 - 5:1. Джонсон - 5 (Ландескуг, Маккиннон), 53:04 - 6:1.

Вратари: Бернье - Галак (Грайсс, 40:00).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 48 (12+23+13) - 28 (8+7+13).

Наши: Задоров (19:28/2/1), Якупов (13:14/1/0), Миронов (12:22/0/-1) - -.

Денвер. Pepsi Center.