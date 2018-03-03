"Колорадо" разгромил "Миннесоту", Маккиннон набрал 5 очков

"Колорадо" дома одержал разгромную победу над "Миннесотой" (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Эвеланш" 5 (2+3) очков набрал Натан Маккиннон. Российский голкипер хозяев Семен Варламов отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

Для "Колорадо" эта победа стала третьей подряд. "Миннесота" уступила во второй игре кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо Эвеланш" - "Миннесота Уайлд" - 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)

Голы: Ландескуг - 21 (Рантанен, Жирар), 9:42 - 1:0. Маккиннон - 30 (бол., Рантанен, Бэрри), 12:08 - 2:0. Бэрри - 8 (Рантанен, Маккиннон), 25:54 - 3:0. Маккиннон - 31 (Жирар, Немет), 28:08 - 4:0. Седерберг - 12 (Бурк), 30:39 - 5:0. Рантанен - 21 (Маккиннон, Немет), 32:40 - 6:0. Койву - 12 (Паризе, Гранлунд), 37:07 - 6:1. Нието - 12 (Комо, Маккиннон), 47:46 - 7:1.

Вратари: ВАРЛАМОВ - Дубник (Стэлок, 30:39, 36:25 - 37:07).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 26 (11+10+5) - 32 (9+14+9).

Наши: Задоров (23:44/1/+2) - -.

3 марта. Денвер. Стадион Pepsi Center.