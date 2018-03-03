"Колорадо" разгромил "Миннесоту", Маккиннон набрал 5 очков

"Колорадо" дома одержал разгромную победу над "Миннесотой" (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Эвеланш" 5 (2+3) очков набрал Натан Маккиннон. Российский голкипер хозяев Семен Варламов отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.
Для "Колорадо" эта победа стала третьей подряд. "Миннесота" уступила во второй игре кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Колорадо Эвеланш" - "Миннесота Уайлд" - 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)
Голы: Ландескуг - 21 (Рантанен, Жирар), 9:42 - 1:0. Маккиннон - 30 (бол., Рантанен, Бэрри), 12:08 - 2:0. Бэрри - 8 (Рантанен, Маккиннон), 25:54 - 3:0. Маккиннон - 31 (Жирар, Немет), 28:08 - 4:0. Седерберг - 12 (Бурк), 30:39 - 5:0. Рантанен - 21 (Маккиннон, Немет), 32:40 - 6:0. Койву - 12 (Паризе, Гранлунд), 37:07 - 6:1. Нието - 12 (Комо, Маккиннон), 47:46 - 7:1.
Вратари: ВАРЛАМОВ - Дубник (Стэлок, 30:39, 36:25 - 37:07).
Штраф: 6 - 6.
Броски: 26 (11+10+5) - 32 (9+14+9).
Наши: Задоров (23:44/1/+2) - -.
3 марта. Денвер. Стадион Pepsi Center.
maks55555
Марио66----Интересная статистика, но надо будет это посчитать после окончания рег. сезона.
19:35
Марио66
По очкам я немного другое имел ввиду - не среднее их количество за игру, а доля от общего количество очков, набранных его командой. В общем, если коротко, на данный момент ситуация следующая в порядке убывания: Ирлашка - 14,1%; Малыч - 13,8%; Куч - 13,1%; Барков 12,5%. Бержика решил не считать так как он не первый в команде по очкам, а значит конкретно в этом аспекте среди мнения диванных экспертов в качестве номинанта на Харта не относится. А теперь самое интересное. Кто-то скажет: "ну и что же с этого? Куч лидирует в бомбардирской, Тампа лучшая в Лиге". И будет прав. Вот только фишка в том, что сама Тампа при этом на 58 шайб забила больше, чем, к примеру, Питтсбург Малкина, на 83 - Колорадлы, и целая пропасть (127) от Флориды. То есть по факту Куч не только приносит меньший вклад, так ещё и другие игроки при этом не хило так помогают своей команде держаться на первом месте. Кароч, останусь при своём мнении - если Малыч затащит Арта и Ришара - Харт его без вариантов. Но на данный момент объективно главный претендент - Ирлашка. Куч - просто молодец. %) Зы. Ну и просто, вне рейтинга, срача ради: Макди - 16,2%; Ови - 13,4%. %)
17:17
Марио66
ростовский свин, главная цель для Баркова всё же думаю - это выход в плов. Селки ему несомненно ближе, чем борьба за бомбардирские трофеи, но в этом году Бержика тяжело будет кидануть, даже не смотря на неполноценный сезон.
16:55
ростовский свин
маккинон -1.36 за матч,куч-1.3,малыч 1.27,барков1.01,бержи 0.98
15:51
ростовский свин
Марио66...барков великолепен,но харт думаю ему не дадут точно, вот завоевать селке -думаю его главная цель,уже не первый год в борьбе за селке трофи выделяются 3 человека -бержерон,копитар и барков.конечно до травмы бержерон шел таким темпом =что получил бы 5 селке подряд.А сейчас у баркова появился шанс.среднии очки щас подсчитаю.
15:44
True Timati
Уплывает Харт и Арт Росс из рук Никитки, пока травму залечивает. Малыч на пятках уже сидит, Мак в Колорадо зажигает
14:59
Марио66
gibson, не могу погуглить, но для Харта у Баркова не достачно очков в сравнении с Маком, Кучем и Малычем. Кому не лень и есть возможность посчитайте плиз процент набранных очков каждого из них (+Бержик), ну или я это сделаю чуточку позже. И мне кажется, всё станет понятно более наглядно.
12:24
Марио66
До этого момента мне казалось, что здесь только УР выдаёт свои мысли за чужие и пытается их же оспорить. Но ты такой, УР на минималках, УР курящего УРа. "Фанатки лакея", "упортотый поцреот", "Сашуля и противоречия". Смока, ты вообще уверен, что обращаешьмя ко мне, а не к тому "я", которого ты себе нафантазировал? Просто ответь на один вопрос - назови хоть одного хоккеиста, получившего Харт, но не попавшего в плэй-офф, затем продолжим.
12:20
gibson
Все почему-то забывают про Баркова. А если он затащит свою команду в плей-офф? Я думаю Колорадо не справится. Потому что придется опередить две команды из этих трех - Миннесота, Даллас, Сент-Луис. Силенок не хватит. А вот для Флориды опередить Коламбус с Каролиной сейчас совершенно реально. Ее кто-то разве ждал в плей-офф?
11:05
Бабасян Арсен Ноунеймович
А чем затащит команду в плов отличается от затащит команду к титулу?)) А, типа, Сашуля один в поле не воин, каккей - это командная игра, а Макиннонн должОн значит?)) Марио - упоротый поцреот, да к тому же школоло, его ловить на противоречиях раз плюнуть.))
09:33
Sправедливый
Кстати, Маккинон уже превосходит Никиту (а значит всех) по проценту набираемых очков. 1,36 за матч! И всё таки, думаю что самым ценным игроком должен быть тот, кто затащил команду в плей-офф. Так что, согласен с Марио, залезет туда "Колорадо" - надо отдавать приз Наттану, нет... Имеются варианты, в т.ч. Холл, по той же причине. P.S. " Миннисота" что то совсем неровно играет, ... что то там Будто перед плей-офф задумал? )))
09:24
Бабасян Арсен Ноунеймович
Номинанты на Харт Маккинон и Макдэвид. Лакей индивдуально слабее, и слабее значительно, и получит Харт исключительно в случае, если наберёт больше всех очков.) Если меньше Макиннона - никто ему Харта не даст. А вот если у Макиннона будет на 1-2 очка меньше, то возможны варианты.)
08:25
Бабасян Арсен Ноунеймович
КрасауЧег.)) Фанатки лакея поднапряглись.))
08:20
Марио66
Если Колорадло заползёт в плэй-офф, то даже без Артроза Харта отдадут Ирлашке. При других же обстоятельствах у Куча/Васи(но это не точно) его (Харта) никто уже не отнимет. Малыч гипотетически тоже может вклиниться в борьбу, но в его случае к Арту придется брать еще и Ришара. Очень уж многое на Харт решает уровень команды игрока-номинанта.
08:18
kargot
Маккинон явно на харта претендует, а того и гляди-и на арт росс
08:11
ростовский свин
рантанена как вегда почему то забывают а у него 4 очка.. эта парочка зажигает не по детки в этом сезоне -больше 140 очков на двоих.........
08:07