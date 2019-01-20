"Колорадо" разгромил "Лос-Анджелс", несмотря на шайбу Ковальчука

"Колорадо" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий "Эвеланш" Микко Рантанен.

Форвард "Кингз" Илья Ковальчук забросил девятую шайбу в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Лос-Анджелес" - 7:1 (1:0, 6:0, 0:1)

Голы: Седерберг - 16 (Бэрри), 9:57 - 1:0. Ландескуг - 29 (бол., Маккиннон, Бэрри), 20:32 - 2:0. Бэрри - 6 (Керфут, Колверт), 22:27 - 3:0. Рантанен - 22 (бол., Маккиннон, Ландескуг), 27:18 - 4:0. Дрис - 3 (мен., Колверт), 28:34 - 5:0. Рантанен - 23, 34:35 - 6:0. Уилсон - 9 (Седерберг, Комфер), 35:49 - 7:0. Ковальчук - 9 (бол., Копитар, Даути), 47:52 - 7:1.

Вратари: Варламов - Куик (Кэмпбелл, 28:34).

Штраф: 23 - 27.

Броски: 40 (16+10+14) - 31 (5+18+8).

Наши: Задоров (24.57/1/+3) - Ковальчук (16.20/2/-1).

19 января. Денвер. Pepsi Center.