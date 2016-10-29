"Колорадо" проиграл "Виннипегу", Варламов сделал 20 сэйвов

"Колорадо" уступил "Виннипегу" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:1. Автором победного гола "Джетс" стал форвард Шон Маттиас. Ворота "Эвеланш" защищал Семен Варламов. На счету россиянина 20 отраженных бросков из 21.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Виннипег" – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Маттиас – 2 (Армиа, Моррисси), 28:29 – 0:1.

Вратари: ВАРЛАМОВ (58:35) – Хатчинсон.

Штраф: 6 – 8.

Броски: 37 (6+11+20) – 21 (10+7+4).

Наши: Григоренко (16:37/2/-1), Задоров (18:30/1/-1) – Бурмистров (11:59/1/0).

Денвер. Pepsi Center.