"Колорадо" проиграл "Виннипегу", несмотря на 19 сэйвов Варламова

"Виннипег" на своем льду одолел "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Эвеланш" проиграл пятую встречу кряду.

В составе проигравшей команды голевой передачей отметился российский защитник Никита Задоров. Его одноклубник и соотечественник Семен Варламов отразил 19 из 23 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Колорадо" - 5:2 (2:0, 0:0, 3:2)

Голы: Коннор - 7 (бол., Шайфли, Уилер), 10:16 - 1:0. Шайфли - 7 (Уилер, Моррисси), 13:32 - 2:0. Джонсон - 1 (Седерберг, Задоров), 42:26 - 2:1. Элерс - 3 (Уилер), 45:42 - 3:1. Жост - 2 (Керфут, Бэрри), 46:52 - 3:2. Лайне - 8 (бол., Уилер, Бафлин), 50:43 - 4:2. Уилер - 3 (п.в., Шайфли), 58:34 - 5:2.

Вратари: Хеллебайк - Варламов (56:57 - 58:34).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 24 (8+8+8) - 30 (4+12+14).

Наши: Куликов (6.04/0/0) - Задоров (12.58/2/+1), Каменев (7.55/0/0).

10 ноября. Виннипег. Bell MTS Place.