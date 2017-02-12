"Колорадо" проиграл "Рейнджерс", несмотря на передачу Тютина

"Рейнджерс" на своей площадке обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Результативную передачу на свой счет в этой встрече записал защитник "Эвеланш" Федор Тютин, который провел на площадке 19 минут 14 секунд. Его партенр по команде Никита Задоров сыграл 24 минуты 19 секунд, Михаил Григоренко провел на льду 15 минут 58 секунд. В составе хозяев в этом матче появлися Павел Бучневич.

В еще одном поединке "Монреаль" уступил "Сент-Луису" - 2:4. В этом поединке в составе "Канадинес" на лед выходили Алексей Емелин, Андрей Марков и Александр Радулов, в составе "Блюз" - Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. Результативными действиями россияне не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Сент-Луис" - 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Берглунд - 15 (Пьетранджело, Шворц), 3:49 - 0:1. Уэбер - 13 (Пачоретти), 16:39 - 1:1. Перрон - 12 (Лехтеря, Шаттенкирк), 27:20 - 1:2. Пачоретти - 28 (Болье, Патерин), 32:55 - 2:2. Берглунд - 16 (Боумистер, Пьетранджело), 39:35 - 2:3. Берглунд - 17 (п.в., Перрон, Шворц), 58:59 - 2:4.

Вратари: Монтойя (58:30 - 58:59, 59:30) - Аллен.

Штраф: 7 - 7.

Броски: 30 (5+9+16) - 22 (7+8+7).

Наши: Емелин (20:40/1/1), Радулов (21:43/2/0), Марков (22:21/2/-3) - Тарасенко (20:33/2/1), Барбашев (12:50/0/0).

Монреаль. Centre Bell.

"Рейнджерс" - "Колорадо" - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы: Клайн - 2 (Шей, Линдберг), 2:26 - 1:0. Ландескуг - 11 (Маккиннон, ТЮТИН), 19:44 - 1:1. Митчелл - 2 (Комо, Игинла), 23:01 - 1:2. Клайн - 3 (Фаст, Линдберг), 42:50 - 2:2. Нэш - 16 (Степан, Макдона), 45:36 - 3:2. Хэйс - 14 (п.в., Грабнер, Миллер), 58:22 - 4:2.

Вратари: Лундквист - Пикар (58:11 - 58:22, 19:00).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 30 (10+9+11) - 34 (5+12+17).

Наши: Бучневич (10:33/0/2) - Задоров (24:19/1/-1), Григоренко (15:58/4/-1), Тютин (19:14/0/0).

Нью-Йорк. Madison Square Garden.