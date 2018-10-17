"Колорадо" проиграл "Рейнджерс", несмотря на 41 сэйв Варламова

"Рейнджерс" по буллитам обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов отметился 41 сэйвом.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Рейнджерс" - "Колорадо" - 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Крайдер - 3 (бол., Шаттенкирк, Цуккарелло), 12:07 - 1:0. Ландескуг - 2 (бол., Жост, Бэрри), 28:13 - 1:1. Хэйс - 1 (Цуккарелло, Шаттенкирк), 30:53 - 2:1. Маккиннон - 7 (Ландескуг, Рантанен), 39:47 - 2:2.
Победный буллит: Шаттенкирк.
Вратари: Лундквист - Варламов.
Штраф: 11 - 17.
Броски: 43 (19+12+8+4) - 33 (7+15+10+1).
Наши: Наместников (11.19/1/-1) - Задоров (16.31/0/0), Каменев (8.57/2/0).
17 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
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