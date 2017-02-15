"Колорадо" проиграл "Нью-Джерси", несмотря на шайбу Григоренко

"Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своей площадке "Колорадо" - 3:2. В составе хозяев 10 минут 22 секунды на льду провел нападающий Сергей Калинин. За гостей шайбу забросил форвард Михаил Григоренко, отыгравший 13 минут 52 секунды. Также в составе "Эвеланш" выходили защитники Федор Тютин и Никита Задоров.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Колорадо" - 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Наши: Калинин (10:22/0/0) - Задоров (20:35/0/0), Григоренко (13:52/3/0), Тютин (17:21/2/0).