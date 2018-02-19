"Колорадо" проиграл "Эдмонтону", несмотря на 36 сэйвов Варламова

"Эдмонтон" на выезде переиграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). "Ойлерз" удалось прервать серию из 6 поражений. "Ойлерз" прервали 6-матчевую серию поражений.

Ворот хозяев защищал россиянин Семен Варламов, сделавший 36 сэйвов. В составе победителей хет-триком отметился Коннор Макдэвид. Нападающий "Колорадо" Наиль Якупов остался в запасе и не принял участия в этой встрече. Вернулся после травмы форвард "Эвеланш" Натан Маккиннон.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Эдмонтон" - 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Голы: Жост - 6, 4:04 - 1:0. Макдэвид - 24 (Марун, Беннинг), 31:57 - 1:1. Керфут - 15 (Линдхольм, Уилсон), 33:07 - 2:1. Макдэвид - 25 (Драйзайтль, Расселл), 48:59 - 2:2. Стром - 8 (Каммаллери, Ларссон), 53:18 - 2:3. Макдэвид - 26 (п.в., Драйзайтль, Клефбом), 58:34 - 2:4.

Вратари: ВАРЛАМОВ (58:13 - 58:34, 58:44) - Тэлбот.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 26 (9+11+6) - 40 (17+8+15).

Наши: Задоров (22:15/1/-1) - Слепышев (9:53/1/0).

18 февраля. Денвер. Pepsi Center.