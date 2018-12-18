"Колорадо" проиграл "Айлендерс", Варламов пропустил 3 шайбы

"Айлендерс" обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Вратарь "Эвеланш" Семен Варламов пропустил 3 гола, одна из шайб была забита в пустые ворота.

Россиянин отразил 18 бросков из 21-го. Защитник Никита Задоров отыграл 14 минут.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Айлендерс" - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Эберле - 7 (Нельсон, Ли), 18:20 - 0:1. Бойчак - 1 (бол., Пулок, Бэйли), 22:07 - 0:2. Ландескуг - 22 (бол., Бэрри, Маккиннон), 26:45 - 1:2. Ли - 12 (бол., Ледди, Эберле), 38:25 - 1:3. Филппула - 8 (п.в., Пулок), 57:36 - 1:4.

Вратари: Варламов (57:25 - 57:36, 58:06) - Грайсс.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 31 (11+12+8) - 21 (7+7+7).

Наши: Задоров (14.07/0/0) - -.

18 декабря. Денвер. Pepsi Center.