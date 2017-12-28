"Колорадо" проиграл "Аризоне", Варламов отразил 24 броска

"Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл "Аризоне" - 1:3. Голкипер "Эвеланш" Семен Варламов в этой встрече отразил 24 броска из 27. Защитник Никита Задоров отыграл 19 минут 6 секунд, нападающий Наиль Якупов - 9 минут 17 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Аризона" - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Ридер - 6 (Перлини, Чикран), 0:54 - 0:1. Рантанен - 11 (Джонсон, Ландескуг), 3:56 - 1:1. Голигоски - 4 (Келлер), 30:34 - 1:2. Круз - 1 (Арчибальд), 55:35 - 1:3.

Вратари: ВАРЛАМОВ (57:55) - Раанта (48:41 - 48:49).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 26 (8+5+13) - 27 (12+8+7).

Наши: Задоров (19:06/0/0), Якупов (9:17/1/0) - -.

Денвер. Pepsi Center.