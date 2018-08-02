"Колорадо" продлил контракт с Неметом на 2,5 миллиона долларов

"Колорадо" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Патриком Неметом. Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. По информации Cap Friendly, зарплата игрока составит 2,5 миллиона долларов.

В прошлом сезоне он провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 15 (3+12) очков. В шести встречах плей-офф на его счету одна передача. С 2013 по 2017 год он выступал за "Даллас".