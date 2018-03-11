"Колорадо" прервал серию поражений, обыграв "Аризону"

"Колорадо" на своем льду выиграл у "Аризоны" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). "Эвеланш" удалось прервать серию из трех поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Аризона" - 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

Голы: Комо - 11 (Седерберг), 1:45 - 1:0. Дворак - 13 (Паник, Арчибальд), 2:14 - 1:1. Бэрри - 10 (Маккиннон, Рантанен), 2:41 - 2:1. Седерберг - 15 (Комо), 4:22 - 3:1. Паник - 8 (Ричардсон), 35:09 - 3:2. Жост - 8 (бол., Бэрри, Рантанен), 50:45 - 4:2. Рантанен - 23 (Маккиннон, Варсофски), 52:40 - 5:2.

Вратари: Бернье (ВАРЛАМОВ, 47:27) - Кюмпер.

Штраф: 27 - 27.

Броски: 31 (9+8+14) - 28 (10+10+8).

Наши: Задоров (20:21/2/2), Якупов (4:37/0/-1) - -.

10 марта. Денвер. Pepsi Center.