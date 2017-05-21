"Колорадо" пока не принял решения по Григоренко и Тютину, Варламов остается основным вратарем. ХОККЕЙ - НХЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
15:35 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Колорадо" пока не принял решения по Григоренко и Тютину, Варламов остается основным вратарем

0
0
0
0

Генменеджер "Колорадо" Джо Сакик заявил, что клуб еще не принял решения о продлении контрактов с россиянами Михаилом Григоренко и Федором Тютиным. Соглашения обоих хоккеистов рассчитаны до конца сезона. Также генменеджер "Эвеланш" подчеркнул, что в клубе по-прежнему доверяют основному голкиперу Семену Варламову.

- Нам еще предстоит принять целый ряд решений относительно состава на будущий сезон, - цитирует "Р-Спорт" Сакика. - Пока решения по Михаилу Григоренко и Федору Тютину нет. Здесь нужно помнить о предстоящем драфте расширения. Это здорово, что в лигу вступает "Вегас". Считаю, Тютин провел хороший сезон в нашей организации

Мы не ищем вратаря и не планируем этого делать, мы уверены в Варли, он будет первым номером, он будет готов.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170521/1120758652.html

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий