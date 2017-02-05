"Колорадо" победил "Виннипег", Задоров набрал очко

"Колорадо" взял верх над "Виннипегом" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2. В составе хозяев результативной передачей отметился защитник Никита Задоров.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Виннипег" – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Игинла – 7 (бол., Бошемен, Дюшен), 5:27 – 1:0. Лаури – 8 (Армиа), 9:35 – 1:1. Маккиннон – 12 (Ландескуг, Рантанен), 14:35 – 2:1. Лаури – 9 (бол., Уилер, Бафлин), 20:29 – 2:2. Нието – 3 (Уиркош, Дюшен), 28:03 – 3:2. Седерберг – 5 (Игинла, Комо), 42:04 – 4:2. Нието – 4 (п.в., Дюшен, ЗАДОРОВ), 59:22 – 5:2.

Вратари: Пикар – Павелец (57:19 – 59:22).

Штраф: 15 – 21.

Броски: 28 (14+8+6) – 25 (7+8+10).

Наши: Григоренко (15:13/2/+1), Задоров (25:18/1/+2) – -

Денвер. Pepsi Center.