"Колорадо" победил "Рейнджерс", Якупов и Бучневич сделали по передаче

"Колорадо" обыграл "Рейнджерс" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе гостей дублем отметился нападающий Мика Зибанежад, у победителей по шайбе забросили Микко Рантанен, Мэтт Дюшен, Тайсон Бэрри и Габриэль Ландескуг.

Нападающий "Лавин" Наиль Якупов провел на льду 10 минут, нанес два броска по воротам соперников и сделал одну результативную передачу. На его счету показатель полезности "+2". Защитник Андрей Миронов дебютировал в НХЛ. Он отыграл всего 11 минут, провел два силовых приема, заблокировал один бросок и один раз удалился. Голкипер Семен Варламов отразил 37 бросков по своим воротам.

В составе "Рейнджерс" голевой передачей отметился Павел Бучневич. Россиянин отыграл 18 минут, нанес четыре броска по воротам и закончил встречу с показателем полезности "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Колорадо" - 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)

Голы: Дюшен - 1 (Немет, ЯКУПОВ), 5:29 - 0:1. Рантанен - 1 (бол., Маккиннон, Бэрри), 10:53 - 0:2. Зибанежад - 1 (бол., Шаттенкирк), 17:28 - 1:2. Зибанежад - 2 (бол., Цуккарелло-Осен, БУЧНЕВИЧ), 19:58 - 2:2. Бэрри - 1 (Керфут, Биграс), 37:50 - 2:3. Ландескуг - 1 (п.в., Дюшен), 59:57 - 2:4.

Вратари: Лундквист (58:23 - 59:57) - ВАРЛАМОВ.

Штраф: 12 - 16.

Броски: 39 (14+11+14) - 26 (7+12+7).

Наши: Бучневич (18:22/4/-2) - Варламов, Миронов (11:24/0/0), Якупов (10:16/2/+2).

6 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.