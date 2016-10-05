"Колорадо" победил "Миннесоту", Варламов сыграл на ноль

"Колорадо" в контрольном матче нанес поражение "Миннесоте" - 2:0. Российский голкипер "Эвеланш" Семен Варламов отразил 30 бросков из 30. В составе хозяев на лед также выходили россияне Михаил Григоренко и Федор Тютин. Последний стал автором голевой передачи на Криса Биграса в эпизоде с первым голом.

В другом поединке "Эдмонтон" взял верх над "Анахаймом" - 2:1. За "Ойлерс" сыграли россияне Антон Слепышев и Наиль Якупов. Оба очков не набрали, первый нанес два броска по воротам "Дакс", второй - один.

НХЛ

Выставочные матчи

"Колорадо" - "Миннесота" - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

"Эдмонтон" - "Анахайм" - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)