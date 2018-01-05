"Колорадо" победил "Коламбус" и продлил победную серию до четырех игр

"Колорадо" обыграл "Коламбус" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Эвеланш" одержали четвертую победу кряду, "Блю Джэкетс" проиграли четвертую встречи и пяти последних.

В составе победителей по шайбе забросили Микко Рантанен и Мэтт Нието. Форвард Наиль Якупов провел на льду 10 минут и нанес два броска по воротам. Защитник Никита Задоров отыграл 23 минуты, нанес два броска и заработал показатель полезности "+1".

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам, форвард Артемий Панарин вновь не набрал очков, отыграв 22 минуты и нанеся 4 броска по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Коламбус" – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Рантанен - 14 (бол., Жост, Жирар), 32:48 - 1:0. Нието - 7 (Маккиннон, Рантанен), 58:25 - 2:0.

Вратари: Бернье - БОБРОВСКИЙ (59:31).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 32 (14+11+7) - 35 (7+11+17).

Наши: Задоров (23:22/2/+1), Якупов (10:06/2/0) - Панарин (22:57/4/0).

5 января. Денвер. Pepsi Center.