"Колорадо" победил "Каролину", Варламов сделал 57 сэйвов!

"Колорадо" на своем льду обыграл "Каролину" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Харрикейнз" потерпели уже третье поражение кряду и седьмое в этом сезоне.

В составе победителей 8 минут на льду провел нападающий Наиль Якупов. Отметим, что за это короткий отрезок игры россиянин сделал результативную передачу, провел два силовых приема и заработал показатель полезности "+1". Защитник "Эвеланш" Андрей Миронов провел на льду 11 минут, за которые нанес один бросок, сделал 4 силовых приема и заработал показатель "-1".

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов одержал пятую победу в этом сезоне. На его счету 57 отраженных бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Каролина" – 5:3 (2:2, 3:1, 0:0)

Голы: Раск - 3 (Терявяйнен, Уильямс), 0:55 - 0:1. Седерберг - 2 (Джонсон, Барберио), 7:31 - 1:1. Немет - 1 (Грир, ЯКУПОВ), 12:21 - 2:1. Линдхольм - 3 (Ахо, Флери), 15:14 - 2:2. Комо - 2 (Седерберг, Нието), 31:25 - 3:2. Ландескуг - 4 (Маккиннон, Немет), 34:03 - 4:2. Рантанен - 4 (бол., Маккиннон, Бэрри), 34:58 - 5:2. Райан - 2 (Джурис), 37:34 - 5:3.

Вратари: ВАРЛАМОВ (7:15 - 7:31) - Уорд (58:10 - 59:47).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 27 (9+11+7) - 60 (22+16+22).

Наши: Миронов (11:18/1/-1), Якупов (8:39/0/+1) - -.

3 ноября. Денвер. Pepsi Center.