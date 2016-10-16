"Колорадо" победил "Даллас", несмотря на пять пропущенных шайб Варламовым

"Колорадо" переиграл "Даллас" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5. Хет-трик в составе победившей команды оформил Джо Колборн. Российский нападающий "Эвеланш" Михаил Григоренко и его партнер по команде защитник Никита Задоров сделал по одной результативной передаче. Ворота хозяев защищал Семен Варламов, отразивший 23 броска из 28.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Даллас" – 6:5 (2:2, 3:2, 1:1)

Голы: Сегин - 1 (бол., Джей. Бенн, Ивз), 0:43 - 0:1. Шор - 1 (Ритчи, Джор. Бенн), 7:00 - 0:2. Колборн - 1 (бол., ГРИГОРЕНКО, Маккиннон), 9:21 - 1:2. Колборн - 2 (бол., Джонсон, Бошмен), 16:25 - 2:2. Седерберг - 1 (Барри, Бошмен), 20:51 - 3:2. Маккиннон - 1 (Ландеског, Вьеркиок), 26:08 - 4:2. Колборн - 3 (ЗАДОРОВ, Комо), 27:05 - 5:2. Джей. Бенн - 1 (бол., Сегин, Клингберг), 31:48 - 5:3. Сегин - 2 (Ивз, Хэмьюс), 36:02 - 5:4. Барри - 1, 53:57 - 6:4. Ритчи - 1 (Шор, Шарп), 54:53 - 6:5.

Вратари: ВАРЛАМОВ - Ниеми (Лехтонен, 27:05, 58:50 - 59:02, 59:14).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 33 (16+10+7) - 28 (8+10+10).

Наши: Григоренко (15:22/5/+1), Задоров (14:38/3/0), Тютин (20:42/0/-1) – -

Денвер. Pepsi Center.