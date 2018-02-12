"Колорадо" победил "Баффало", Задоров отдал передачу

"Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Баффало" – 5:4. Активное участие в первой шайбе "Эвеланш" принял Никита Задоров.

В другой встрече "Калгари" одержал волевую победу над "Айлендерс" – 3:2, хотя по ходу встречи хоккеисты из Нью-Йорка вели 2:0.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Колорадо" - 4:5 (1:2, 1:1, 2:2)

Голы: Керфут - 13 (Уилсон, ЗАДОРОВ), 0:43 - 0:1. Пульо - 11 (мен., О`Райлли), 7:57 - 1:1. Нието - 10 (мен.), 9:19 - 1:2. Уилсон - 5 (Ландескуг), 21:07 - 1:3. Нельсон - 1 (мен., О`Райлли, Фолк), 33:15 - 2:3. Жост - 5 (бол., Бэрри, Рантанен), 43:05 - 2:4. Бурк - 5 (Линдхольм), 47:03 - 2:5. О`Райлли - 17 (бол., Окпосо, Ристолайнен), 52:14 - 3:5. Кейн - 18, 57:08 - 4:5.

Вратари: Ленер (56:42 - 57:08, 57:42) - Бернье.

Штраф: 12 - 12.

Броски: 32 (7+12+13) - 27 (13+9+5).

Наши: Антипин - Варламов, Задоров, Каменев, Миронов, Якупов.

12 февраля. Баффало. KeyBank Center.

"Айлендерс" - "Калгари" - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Сизикас - 7, 3:08 - 1:0. Бовилье - 13 (Барзал, Ледди), 22:59 - 2:0. Янковски - 9 (бол., Беннетт, Годро), 30:35 - 2:1. Ткачак - 19 (Фролик, Кулак), 49:38 - 2:2. Ткачак - 20 (Хэмоник, Фролик), 58:55 - 2:3.

Вратари: Галак (59:02) - Смит (59:58).

Штраф: 13 - 15.

Броски: 25 (11+7+7) - 42 (9+14+19).

Наши: Кулемин - -.

12 февраля. Нью-Йорк. Barclays Center.